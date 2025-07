Rentner mit Pflegegrad können in der Steuererklärung einige Kosten geltend machen. Welche das sind und wie auch pflegende Angehörige profitieren.

An bestimmten Ausgaben können Steuerzahler das Finanzamt beteiligen. Das gilt auch für pflegebedürftige Rentner und ihre Angehörigen. Welche Pflegekosten dafür infrage kommen, wo Sie die Pflegegrad in der Steuererklärung angeben und was für das Pflegegeld gilt, zeigt dieser Überblick.