Für die Verwertung Ihres monatlichen Einkommens gelten die gleichen Regelungen wie bei einer Pfändung. Was Sie behalten dürfen, regelt die Pfändungstabelle. Darüber hinaus ist es möglich, dass Eigentum in die Insolvenzmasse einfließt. Werden die Schulden nicht vollständig getilgt, erfolgt am Ende der Wohlverhaltensphase eine Restschuldbefreiung.