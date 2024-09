Bergdrama am Mont Blanc – vier Tote

Deutsche in Österreich: Jägerin schießt

Großbrand: Katastrophenfall in Bayern

No-Show-Regel Immer mehr Restaurants verlangen Gebühren für Nichterscheinen Von dpa , t-online Aktualisiert am 10.09.2024 - 18:14 Uhr Lesedauer: 2 Min. Reserviert: Wer im Restaurant einen Tisch reserviert und nicht erscheint, kann vom Wirt zur Kasse gebeten werden. (Quelle: kamisoka) Kopiert News folgen

Einen Tisch im Restaurant reserviert und vergessen abzusagen? Das kann teuer werden. Was es mit den Gebühren bei Nichterscheinen auf sich hat.

Ob Krankheit oder kurzfristige Termine: Auch bei einem Restaurantbesuch kann immer etwas dazwischenkommen. Dann sollten Sie ihn unbedingt frühzeitig absagen. Nicht nur aus Fairness – sondern auch, weil immer mehr Restaurants sogenannte No-Show-Gebühren erheben. Ist das erlaubt?

Wann der Anspruch rechtens ist

Bei derartigen Gebühren handle es sich laut Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern um einen festen oder gestaffelten Betrag. Häufig gebe es solche Gebühren im Rahmen von Online-Reservierungen bei exklusiven Restaurants mit festen Menüs.

Zulässig ist der Anspruch jedoch nur, wenn die Gebühr im Voraus vereinbart wurde, so die Verbraucherschützerin. Das kann beispielsweise über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Restaurants geschehen. Die AGB müssen wirksam in den Reservierungsvertrag einbezogen werden und dürfen nicht gegen das AGB-Recht verstoßen. Sie als Kunde beziehungsweise Gast müssen sich also bei der Reservierung ausdrücklich damit einverstanden erklären. Schauen Sie deshalb genau hin, ob Ihnen bei der Reservierung eine derartige Klausel begegnet.

Das ist der Grund für die Gebühr

Neben dem verpflichtenden Hinweis gibt es noch eine weitere Bedingung für die Zulässigkeit der Gebühr. Je nach Art des Restaurants stellt sich der Wirt auf Ihren Besuch ein und kauft entsprechende Zutaten. So kann ein finanzieller Verlust für ihn entstehen – ob durch die Lebensmittel oder den blockierten Tisch, der nun nicht mehr vergeben werden kann.

Laut Christian Feierabend, Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht, ist dabei entscheidend, ob der Wirt den Tisch innerhalb einer halben Stunde problemlos anderweitig besetzen kann oder nicht. Ist das nicht möglich, kann der Wirt rein theoretisch Schadensersatz von der bestellenden Person einfordern. "Praktisch ist es allerdings für den Gastronomen oft schwierig nachzuweisen, welche Verdienstausfälle er hatte", räumt Feierabend ein.

Übrigens: Auch bei einer sehr kurzfristigen Absage besteht für Wirte grundsätzlich die Möglichkeit, eine Gebühr zu erheben.

Auch bei Ärzten sind Ausfallhonorare mitunter zulässig

Auch einen Arzttermin sollten Sie absagen, sobald absehbar ist, dass Sie diesen nicht wahrnehmen können. Zum einen, weil Sie so anderen Erkrankten ermöglichen, den Termin in Anspruch zu nehmen. Zum anderen, weil auch Arztpraxen Sie finanziell in die Pflicht nehmen können, wenn Sie unentschuldigt fernbleiben. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.