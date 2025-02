Sie haben die Qual der Wahl: In Deutschland gibt es aktuell rund 100 gesetzliche Krankenkassen, die sich durchaus voneinander unterscheiden – sowohl bei den Kosten als auch den Leistungen und den sogenannten Wahltarifen. Doch wann und wie kann ich überhaupt meine Krankenkasse wechseln? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zum Krankenkassen-Wechsel.

Wann kann ich die Krankenkasse wechseln?

Ein Wechsel ist grundsätzlich immer dann möglich, wenn Sie mindestens zwölf Monate lang bei einer Krankenkasse versichert waren. Die reguläre Kündigungsfrist beträgt dann zwei volle Monate zum Monatsende. Die Frist läuft, sobald Ihre neue Krankenkasse Ihre alte über den Wechsel informiert hat (mehr dazu unten). Geschieht das beispielsweise am 15. Dezember, sind Sie ab dem 1. März bei der neuen Krankenkasse versichert.

Achtung: Haben Sie sich für einen Wahltarif entschieden, kann die Bindungsfrist länger als zwölf Monate sein. Ein Wahltarif kann zum Beispiel das sogenannte Hausarztmodell sein, bei dem Sie sich mit gesundheitlichen Problemen immer erst an Ihren Hausarzt wenden müssen, statt direkt zu einem Facharzt zu gehen. Krankenkassen belohnen das mit Prämien oder dem Wegfall von Zuzahlungen. Wahltarife haben in der Regel eigene Mindestlaufzeiten.

Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung

Wichtig dabei: Das Sonderkündigungsrecht gilt nur bis zum Ende des Monats, in dem die Kasse den erhöhten Beitrag das erste Mal erhebt. Wie bei der ordentlichen Kündigung beträgt die Kündigungsfrist dann zwei Monate. So lange müssen Sie also noch den höheren Zusatzbeitrag zahlen.