Wer hat Anspruch auf Krankengeld?

Einen Krankengeldanspruch haben in der Regel Arbeitnehmer, Auszubildende und Bezieher von Arbeitslosengeld I (ALG I), die gesetzlich krankenversichert sind und für längere Zeit erkranken. Studierende hingegen bekommen normalerweise kein Krankengeld.

Der Anspruch beginnt mit dem Tag, an dem Sie Ihr Arzt krankgeschrieben hat (§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V). Da die meisten Arbeitnehmer aber gleichzeitig Anspruch auf eine sechswöchige Lohnfortzahlung von ihrem Arbeitgeber haben, zahlt dieser zunächst ihr volles Gehalt weiter (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz). In der Zeit ruht ihr Krankengeld. Bei Arbeitslosen fließt das Arbeitslosengeld der Agentur für Arbeit weiter. Nach den sechs Wochen springt dann in beiden Fällen die Krankenkasse ein und überweist Krankengeld.