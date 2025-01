Stellen Sie sich vor, Sie stehen nach einer Hochwasserkatastrophe vor Ihrem beschädigten Haus. Der Schaden ist hoch, aber Sie sind beruhigt – immerhin sind Sie versichert. Doch was, wenn Ihr Versicherer ausgerechnet jetzt Insolvenz anmelden muss? Keine unvorstellbare Situation: Der aktuelle Fall der Element Versicherung wirft genau diese Frage auf. Was passiert mit Ihrem Versicherungsschutz, wenn Ihre Versicherung pleitegeht? Und wie können Sie sich davor schützen? Wir klären auf.

Wie wahrscheinlich eine Insolvenz ist

Doch selbst bei diesen Sicherheitsmechanismen kann es in seltenen Fällen passieren, dass eine Versicherung pleitegeht. Beispiele sind die Insolvenz der Mannheimer Lebensversicherung im Jahr 2003 und die aktuelle Pleite der Element Versicherung mit über 400.000 betroffenen Kunden. Oft liegt der Grund in wirtschaftlichem Missmanagement, risikoreichen Kapitalanlagen oder einer plötzlichen, massiven Schadenswelle.

Rechte der Versicherungsnehmer bei Insolvenz

Auch für die Element Versicherung könne dem Bund der Versicherten (BdV) zufolge insbesondere für neu eingetretene Schäden eine Regulierung nicht gewährleistet werden. Da unklar sei, ob das Sicherungsvermögen ausreiche, um letztlich alle Ansprüche der Versicherungsnehmer zu befriedigen, gebe es derzeit keine Auszahlungen an die Versicherten, so der BdV.

In bestimmten Versicherungssparten wie der Lebens- oder Krankenversicherung endet ein Vertrag oft automatisch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Zum Beispiel wird bei einer Insolvenz einer privaten Krankenversicherung in der Regel eine Beendigung des Vertrags eingeleitet, da diese Versicherungsart einer besonders strengen Regulierung unterliegt.

Laut Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) tritt dieses Szenario jedoch äußerst selten ein, da weniger als 0,1 Prozent aller Versicherungsunternehmen in den vergangenen Jahrzehnten Insolvenz anmelden mussten. In anderen Bereichen, etwa der Haftpflichtversicherung, endet der Vertrag in der Regel einen Monat nach Verfahrensbeginn.