Vor allem für neu eingetretene Schäden könne eine Regulierung nicht sichergestellt werden. Durch das angeschobene Insolvenzverfahren dürften zunächst bis auf weiteres keine Auszahlungen an Versicherte erfolgen, so der BdV. Weil unklar ist, ob das Sicherungsvermögen ausreicht, um am Ende alle Ansprüche von Versicherungsnehmern zu bedienen, könnten diese im Ernstfall nur anteilig bedient werden. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte der Versicherer zuletzt mehr als 400.000 Kunden.

Für vollständigen Versicherungsschutz wechseln

Die Schwierigkeit für Versicherte: Ob ein Vertragsverhältnis mit dem Anbieter besteht, ist nicht in jedem Fall sofort ersichtlich, weil Element nicht in jedem Fall mit dem eigenen Namen in Erscheinung tritt. Mitunter laufen Verträge dem BdV zufolge über Kooperationspartner – Element sei dann lediglich als Risikoträger in den Versicherungsbedingungen benannt. Partner sind unter anderem: