Letzte Chance zur Abstimmung

Sommerzeit ja oder nein? EU-Umfrage endet bald

16.08.2018, 14:39 Uhr | dpa-AFX

Letzte Chance zur Abstimmung über die Zeitumstellung: Noch bis Donnerstagabend können EU-Bürger ihre Meinung über den EU-weiten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgeben.



Am Donnerstagabend endet die Online-Umfrage der EU-Kommission zu Sommer- und Winterzeit, die Anfang Juli gestartet war. Unter anderem können Teilnehmer angeben, ob sie künftig gerne ohne die Zeitumstellung leben würden.

Sommer- und Winterzeit: Umfrage ist nur ein Teil der Bewertung

Das Interesse an der Bürgerbefragung war riesig. Allein in den ersten drei Tagen wurden einem Sprecher der EU-Kommission zufolge mehr als 500.000 Online-Fragebögen ausgefüllt; zur Hälfte der Laufzeit gab es mehr als eine Million Antworten. Mehrere t-online.de-Leser berichten, dass sie trotz mehrmaliger Versuche nicht abstimmen konnten. Anscheinend bestehen Probleme mit der Serverauslastung.

Die EU-Kommission prüft derzeit Forderungen nach einer Abschaffung der Zeitumstellung. Die Behörde betont jedoch, die Umfrage sei nur ein Teil der Bewertung. Sollte sie zu dem Schluss kommen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, könnte sie einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Dem müssten dann allerdings noch die EU-Staaten und das Europaparlament zustimmen.





Die Sommerzeit in Deutschland gibt es seit 1980

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980, seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktobersonntag wieder eine Stunde zurück. Der Nutzen ist umstritten.