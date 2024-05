Diese Meldung wäre unter anderen Umständen keine gewesen, doch angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine und des anschließenden Produktionsstopps europäischer Unternehmen in Russland ist sie bemerkenswert: Ende März hat das russische Unternehmen Automotive Technologies den Neustart der Produktion des Citroën C5 Aircross angekündigt.

Neue Partner liefern Bausätze

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der chinesische Stellantis-Partner Dongfeng mindestens 42 Bausätze aus eigener Produktion nach Russland exportiert, die dann vor Ort zusammengesetzt werden. Stellantis hat diesem Vorgehen der Agentur zufolge jedoch nicht zugestimmt: Dongfeng und der Konzern haben eine Vereinbarung, laut der Dongfeng Stellantis-Fahrzeuge in China bauen und vertreiben darf – Russland ist nicht in den Verträgen enthalten. Unklar ist, ob diese Bausätze Teile enthalten, die unter das europäische Handelsembargo gegen Russland fallen könnten.

Stellantis kauft sich bei chinesischem Hersteller ein

Die Raubkopie des Citroën C5 Aircross soll ab April in Russland bestellbar sein und ab Mai an Kunden ausgeliefert werden. Stellantis wiederum hat seine Beziehungen nach China mit einem anderen Hersteller erweitert: Am Joint Venture Leapmotor soll Stellantis 51 Prozent halten. Gerüchten zufolge soll auch ein Kleinwagenmodell der Chinesen im polnischen Werk Tichy vom Band rollen und in Europa auf den Markt kommen.