"Wir-Gefühl in diesem Land stärken"

Fahnen für Europa, Deutschland und Thüringen wehen vor dem historischen Weimarer Rathaus am Markt. (Quelle: Martin Schutt)

In Thüringen sollen an öffentlichen Gebäuden jetzt dauerhaft Flaggen wehen, und zwar die Landesflagge, die deutsche Fahne und die europäische. Die Landesregierung hat die Entscheidung, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt.