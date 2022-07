Italien: Hat sich Matteo Salvini mit Russland abgesprochen?

Es herrscht politisches Chaos in Italien . Erst in der vergangenen Woche zerbrach die breite Koalition unter der Führung von Ministerpräsident Mario Draghi. Drei Parteien hatten Draghi ihre Unterstützung entzogen. Nun weckt der Bericht einer italienischen Zeitung Spekulationen, dass dabei auch Russland mitgewirkt haben könnte.

Salvini gilt als langjähriger Bewunderer Putins

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Salvini und seine Partei, die Lega, mit zweifelhaften Verbindungen nach Russland in die Schlagzeilen geraten. Derzeit steht Salvini bereits wegen einer während des Ukraine-Kriegs geplanten Russlandreise in der Kritik. Organisiert und bezahlt wurde diese von der russischen Botschaft, Salvini trat sie jedoch schließlich nicht an.