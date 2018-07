Donald Trump hat mit Gordon Sondland einen neuen Botschafter in Brüssel bestimmt. Für den Hotelmagnaten ist der Posten womöglich der Lohn für besondere Spende an den US-Präsidenten.

Nach rund 18 Monaten Vakanz ist der Posten des US-Botschafters bei der EU wieder besetzt. Der Hotelmagnat Gordon Sondland habe am Montag in Brüssel seine Ernennungspapiere überreicht, teilte die US-Botschaft vor Ort mit. "Als Botschafter werde ich mich für eine Stärkung der engen Partnerschaft zwischen der EU und den USA einsetzen", schrieb Sondland im Kurzbotschaftendienst Twitter.

There are many challenges that confront us today. We will work with the EU to advance our shared values and interests in freedom, peace, and prosperity globally.