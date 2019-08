Zeitung berichtet

Briten wollen Brexit-Gedenkmünze in Umlauf bringen

11.08.2019, 15:08 Uhr | dpa

Prägefrische 50-Pence-Münzen (Archivbild): Eine Sonderprägung soll am Tag des EU-Austritts in Umlauf gehen. (Quelle: Rebecca Naden/Reuters)

Diesmal soll es endgültig klappen: Am 31. Oktober wird das Kapitel EU für Großbritannien ein für alle Mal beendet sein, hofft die neue Regierung. Sie plant eigens für diesen Tag eine besondere Münzprägung.

Der britische Finanzminister Sajid Javid will einem Bericht des "Sunday Telegraph" zufolge eine Brexit-Gedenkmünze in Umlauf bringen. Das 50-Penny-Geldstück sollte eigentlich bereits zum ursprünglichen EU-Austrittsdatum am 29. März als limitiertes Sammlerstück herausgegeben werden. Doch der Brexit wurde mehrfach verschoben, weil sich das Parlament nicht auf das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen einigen konnte.

Nun soll die Münze mit der Aufschrift "Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen" nach dem Willen Javids zum neuen Brexit-Datum am 31. Oktober millionenfach in Umlauf gebracht werden.

Premierministerin Boris Johnson hat angekündigt, die neu gesetzte Brexit-Frist unbedingt einzuhalten, mit oder ohne Austrittsabkommen. Der Vorstoß aus dem Finanzministerium wird als Versuch gewertet, die Öffentlichkeit und vor allem die EU davon zu überzeugen, dass es die Regierung in London damit ernst meint.





Auf den neuen Münzen sei der 31. Oktober eingeprägt, hieß es. Sollte der Brexit wider Erwarten dann aber doch noch einmal verschoben werden, dürfte der Spott groß sein.