Europapolitiker vergleicht polnische Regierungspartei PiS mit Diktatur

Auf Twitter hat der belgische Europaabgeordnete Guy Verhofstadt scharfe Kritik an der polnischen Regierung geübt. Die Justizreformen der vergangenen Jahre verglich er mit der Politik des sowjetischen Diktators Stalin.

Der liberale Europapolitiker Guy Verhofstadt hat die Justizreform der Regierungspartei PiS in Polen mit der Politik des sowjetischen Diktators Josef Stalin verglichen. "Was die PiS macht, kommt direkt aus Stalins Lehrbuch... oder aus Putins", schrieb der belgische Europaabgeordnete am Freitag auf Twitter.

"An enslaved court leads to an enslaved nation... I've seen how communist mechanisms work and I don't want a repeat.” Couldn’t have said it better myself. What the PiS government is doing here comes straight from Stalin’s textbook...or Putin’s https://t.co/rHbIileKAb