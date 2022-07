Österreich will gegen grünes EU-Label für Atom- und Gaskraft klagen

Gr├╝ne Kernkraft? ├ľsterreich will nach EU-Entscheidung klagen

Das Europaparlament hat gebilligt, Gas und Atom k├╝nftig als nachhaltig einzustufen. ├ľsterreichs Klimaschutzministerin will das nicht hinnehmen.

├ľsterreich will gegen die Entscheidung des Europaparlaments klagen, Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich einzustufen. Dies bekr├Ąftigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Mittwoch, nachdem das Europaparlament f├╝r ein gr├╝nes Label f├╝r diese Energieformen gestimmt hatte.