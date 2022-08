TV-Debatte in Brasilien: Bolsonaro und Lula liefern sich hitziges Duell

In Umfragen deutlich vor Bolsonaro

Außer Bolsonaro und Lula beteiligten sich noch vier weitere der insgesamt zwölf Präsidentschaftskandidaten an der dreistündigen Debatte, unter ihnen Ex-Finanzminister Ciro Gomes von der Mitte-Links-Partei PDT und die Senatorin Simone Tebet von der Mitte-Partei MDB.

Brasilien wählt am 2. Oktober den nächsten Präsidenten, der rechte Amtsinhaber Bolsonaro tritt gegen den linken Ex-Staatschef Lula an. In den Umfragen liegt Bolsonaro allerdings deutlich zurück. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Datafolha kann der Ex-Präsident mit 47 Prozent der Stimmen rechnen, der 67-jährige Amtsinhaber hingegen nur mit 32 Prozent.