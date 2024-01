Die britische Marine hat eine Untersuchung angekündigt, nachdem zwei ihrer Minenjagdboote in einem Hafen in Bahrain kollidiert sind. Nach Angaben der Royal Navy wurde niemand verletzt, es sei aber zu Schäden gekommen. "Warum das passiert ist, muss noch geklärt werden", schrieb Rear Admiral Edward Ahlgren in der Nacht zum Samstag bei X, früher Twitter.