An der deutsch-polnischen Grenze sorgte eine Bürgerwehr zuletzt für Probleme. Doch was ist ihr Ziel und wer steckt dahinter?

Ab sofort herrscht an der deutsch-polnischen Grenze wieder eine Art Gleichgewicht. Nachdem Deutschland am 8. Mai kurzfristig seine Grenzkontrollen verschärft und begonnen hatte, Asylbewerber unmittelbar nach Polen zurückzuführen, gibt es seit Mitternacht auch auf polnischer Seite Grenzkontrollen.

Allerdings waren bereits in den vergangenen Wochen an zahlreichen Grenzübergängen Grenzpatrouillen auf polnischer Seite aktiv. In gelben Westen positionierten sie sich direkt hinter der Grenze und versuchten, Rückführungen von Geflüchteten aus Deutschland zu verhindern. Nur waren diese Grenzposten nicht staatlich beauftragt. Es handelte sich vielmehr um eine rechte Bürgerwehr, die eigenständig verhindern wollte, dass die deutsche Polizei Geflüchtete nach Polen schickt.

Die Gruppe nennt sich selbst "Bewegung zur Verteidigung der Grenze" ("Ruch Obrony Granic") und hat wesentlich dazu beigetragen, dass seit heute nun echte Polizisten an den Grenzen stehen. Hinter der Gruppe steckt Robert Bąkiewicz, eine Schlüsselfigur der Rechtsextremen in Polen, der bereits in der Vergangenheit Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern organisiert hat. Das aus den sogenannten Unabhängigkeitsmärschen entstandene Netzwerk nutzte er nun offenbar zur Rekrutierung für die Bürgerwehr, schreibt das polnische Magazin "Polityka".

Bürgerwehr verhindert Zurückweisung aus Deutschland

Die neue Aktion ist eine direkte Reaktion auf die deutsche Verschärfung der Grenzkontrollen. So schreibt die "Bewegung zur Verteidigung der Grenze" auf ihrer Webseite: "Die deutschen Behörden drängen Migranten über die Grenze, und der polnische Staat reagiert nicht darauf." Man suche "mutige, verantwortungsbewusste und einsatzbereite Menschen, die mit uns an der Grenze Dienst tun" – am besten mit Auto, um von Grenzübergang zu Grenzübergang zu fahren.

Die Präsenz der Bürgerwehr hat in den vergangenen Tagen bereits zu zahlreichen Zwischenfällen geführt. Laut dem "Spiegel" zwangen Mitglieder der Gruppe an der Grenze bei Blankensee (Mecklenburg-Vorpommern) ein Auto aus Deutschland zur Umkehr. In Görlitz versammelten sich rund 250 bis 300 Protestierende, woraufhin der betroffene Grenzübergang für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Zudem sollen sie mehrfach die Fahrbahn an den Grenzübergängen blockiert und Migranten teils eigenmächtig kontrolliert haben.

Ein Vorfall sorgte für besonders großes Aufsehen. Im brandenburgischen Gruben wollte die Bundespolizei einen 18-jährigen Afghanen nach Polen zurückführen, wurde allerdings von der Bürgerwehr daran gehindert. Auch ein zweiter Versuch scheiterte – trotz der Anwesenheit von polnischen Beamten, die nicht einschritten und die "Bewegung zur Verteidigung der Grenze" gewähren ließen. So musste die deutsche Polizei den Afghanen schließlich rund 60 Kilometer weiter zum Grenzübergang in Bad Muskau bringen, wo die Bürgerwehr nicht präsent war.

Regierung reagiert verärgert

Das Vorgehen der Gruppe löste auf politischer Ebene in Polen sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sagte dem Fernsehsender TVN24, es gebe in diesen Gebieten keinen Bedarf für paramilitärische Formationen. Er fügte hinzu, dass es einen Verstoß gegen das Gesetz darstelle, sich als Beamter auszugeben, und dass dies bestraft werden müsse. "Wenn jemand die Grenze schützen will, laden wir ihn ein, sich der Grenzschutzpolizei anzuschließen", sagte Kosiniak-Kamysz.

