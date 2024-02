Boris Nadeschdin ist gegen den Krieg in der Ukraine und will bei der russischen Präsidentschaftswahl gegen Kremlchef Putin antreten. Nun aber hat die Wahlkommission angebliche Fehler bemängelt.

Beobachter schreiben Kandidatur nur geringe Chancen zu

In den vergangenen Wochen standen Menschen in verschiedenen Regionen Russlands in langen Schlangen an, um Nadeschdin mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Um registriert zu werden, musste er 100.000 Unterschriften vorweisen. Am Ende sammelte der liberale Politiker eigenen Angaben nach rund doppelt so viele. Allerdings dürfen nur 105.000 Unterschriften eingereicht werden, die dann von der Wahlkommission auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Nadeschdins Team hat daher eine Vorauswahl getroffen, um sicherzugehen, dass es keine Beanstandungen gibt.