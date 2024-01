Boris Nadeschdin möchte bei der Präsidentschaftswahl gegen Wladimir Putin antreten und er erhält in Russland viel Unterstützung. Aber hat der Oppositionspolitiker wirklich eine Chance?

Es sind Bilder, die bei internationalen Beobachtern für großes Misstrauen sorgen. In Russland bildeten sich in der vergangenen Woche lange Menschenschlangen in vielen größeren Städten. In einem Land, in dem seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine jegliche Kritik am Kreml gewaltsam niedergeschlagen wird, kommen Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Sie möchten ausgerechnet einen Putin-Konkurrenten unterstützen.

Boris Nadeschdin möchte bei der russischen Präsidentschaftswahl am 17. März gegen Putin antreten, doch dafür benötigte der liberale Oppositionspolitiker zunächst 105.000 Unterschriften, die bis zum 25. Januar bei der Wahlkommission eingereicht werden mussten. Auf seiner Internetseite spricht das Team von Nadeschin am Samstagmorgen sogar von 200.000 Unterschriften, die erreicht wurden.

Spätestens am 10. Februar wird die Wahlkommission, die in Russland eher als Sprachrohr des Kremls gilt, die Registrierung der Kandidaten bekannt geben. Nedeschdin ist es gelungen, zumindest in Teilen Russlands einen Hype um sich zu erzeugen und im Ausland die Hoffnung zu nähren, dass die Ära Putin vielleicht bei Wahlen ihr Ende finden kann. Aber ist das überhaupt realistisch?

Zumindest spricht vieles dafür, dass Putin seinen Kritiker nicht wirklich als Gefahr sieht. Im Gegenteil: Der Kremlchef nutzt Nadeschdin, um Russland eine demokratische Fassade zu geben. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl steht schon fest, aber die Wahl ist vergleichbar mit einem manipuliertem Fußballspiel: Für den Kreml würde es schlecht aussehen, wenn Putin von Anfang allein auf dem Platz steht.

Bekanntheit durch das Staatsfernsehen

Mittlerweile kann Nadeschdin auf über 30 Jahre in der russischen Politik zurückblicken. Für viele kam es trotzdem überraschend, dass Nadeschdin es überhaupt so weit geschafft hat. Er stand mit Putin in engem Kontakt während dessen erster Amtszeit, ehe der Kontakt nach der Festnahme des Oligarchen Michail Chodorkowski im Jahr 2003 abbrach. Damals festigte Putin seine Macht und begann, rücksichtslos gegen seine Gegner vorzugehen.

Dabei spielte Nadeschdin politisch eigentlich nie eine große Rolle. Er war Mitglied der liberalen Partei Union der Rechten Kräfte und von 1997 bis 1999 Berater von Noris Nemzow. Nemzow war ein in Russland äußerst beliebter Gegner von Putin, der aber 2015 auf einer Brücke in Moskau erschossen wurde.

Nadeschdin war im Jahr 1999 Duma-Abgeordneter. Bei Wahlen danach gelang es ihm jedoch nicht mehr, in das russische Parlament einzuziehen. Seit 2019 ist er Abgeordneter des Stadtrats von Dolgoprudny bei Moskau, befindet sich politisch also eher auf dem Abstellgleis. Er trat in Russland jedoch oft in den politischen Talkshows des Staatsfernsehens auf – als Kritiker des russischen Präsidenten. Dadurch erlangte er Bekanntheit.

Bei der russischen Präsidentschaftswahl möchte er nun für die Partei Bürgerinitiative kandidieren.

"Sie sehen mich nicht als Bedrohung"

Putin verzichtete seit Jahrzehnten darauf, gegen Nadeschdin vorzugehen. Dass er im Staatsfernsehen und in Talkshows auftreten durfte, ist eher ein Zeichen dafür, dass die russische Staatsführung ihn als Kritiker tolerierten. Dort sprach er sich meistens für einen pro-westlichen und wirtschaftsliberalen Kurs aus. Dementsprechend wurde Nadeschdins Kritik bislang sogar vom Kreml gefördert.