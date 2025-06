Elon Musk und Donald Trump: In der Anfangszeit Trumps zweiter Präsidentschaft galten die beiden als unzertrennlich. (Quelle: Brandon Bell/reuters)

Die Bromance zwischen Elon Musk und Donald Trump ist an ihrem Tiefpunkt angekommen. Beide können den jeweils anderen empfindlich treffen.

US-Präsident Donald Trump und sein ehemaliger Leiter der Effizienzbehörde Doge Elon Musk haben sich am Donnerstag öffentlich überworfen. Der Bruch zwischen dem Präsidenten und dem Tech-Milliardär birgt für beide politische und wirtschaftliche Sprengkraft – in einem Schlagabtausch über ihre Social-Media-Kanäle sprachen die beiden bereits Drohungen aus, wie sie dem anderen Schaden können.

Musk könnte etwa seine finanzielle Schlagkraft künftig gegen Trump und die republikanische Partei richten. Während der Kampagne für Trumps Wiederwahl hatte Musk 250 Millionen Dollar investiert – wie die "New York Times" analysiert, sei ebenso gut vorstellbar, dass er nun gezielt Gegenspieler unterstütze.

Zudem könnte Musk versuchen, mit seiner Social-Media-Reichweite den politischen Diskurs in den USA klar zu beeinflussen. Er kritisierte Trumps jüngstes innenpolitisches Programm bereits als "widerliches Machwerk" und griff republikanische Spitzenpolitiker auf X scharf an. Dort ließ er auch abstimmen, ob es Zeit für eine neue politische Partei sei, die angeblich die "80 Prozent in der Mitte" vertrete. Eine große Mehrheit stimmte zu.