Russland hat offenbar damit begonnen, seine strategischen Bomber mit alten Reifen zu bedecken, um sie vor gezielten ukrainischen Angriffen zu schützen. Das geht aus aktuellen Satellitenbildern hervor, die den Stützpunkt Engels-2 in der Region Saratow zeigen, wie das Portal "The War Zone" berichtet. Demnach wurden die Reifen in unterschiedlichen Mustern auf den Oberseiten mehrerer Maschinen vom Typ Tu-95MS und Tu-160 angebracht. Ziel der Maßnahme könnte sein, die visuelle oder thermale Erkennung durch präzisionsgelenkte Waffen zu erschweren – eine offenbar improvisierte Methode.