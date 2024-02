Seit rund 20 Monaten versucht Schweden, in die Nato zu kommen. Doch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán stellt dafür Bedingungen.

Orbán hatte Ende Januar mitgeteilt, dass er den Widerstand gegen den Nato-Beitritt Schwedens aufgeben werde. Das habe er Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Telefon mitgeteilt. Offen allerdings ließ er allerdings die Gründe. Am vergangenen Freitag jedoch ließ Orbáns Partei Fidesz verlauten: Er wolle den Beitritt erst ratifizieren, wenn der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson ihn in Budapest besuche.