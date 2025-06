Die Demokraten können eine geplante Abstimmung zwar nicht verhindern, aber den Zeitraum verlängern. Minderheitenführer Chuck Schumer kündigte nämlich auf der Plattform X an, dass man darauf bestehe, dass das Gesetz vorgelesen werde – alle 940 Seiten. "Die Republikaner wollen Amerika nicht sagen, was in dem Gesetzentwurf steht. Also zwingen die Demokraten sie jetzt, dass es von Anfang bis Ende im Plenum vorgelesen wird", schrieb Schumer auf X und fügte hinzu: "Wir werden die ganze Nacht hier sein, wenn das nötig ist, um es zu lesen."