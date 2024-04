Videotranskript lesen

Die Ukraine soll mit einem Drohnenangriff zwei Stützpunkte der russischen Luftwaffe getroffen haben.

Auf Videoaufnahmen sind laute Explosionen zu hören.

Andere zeigen wohl einen Abwehrversuch mit viel Munition. Der Rostower Gouverneur Wassili Golubew sprach von einem "massiven Drohnenangriff". Russland gab an, 53 Flugkörper abgefangen zu haben.

Auf dem Stützpunkt Engels, rund 730 Kilometer von Moskau entfernt, sind strategische Bomber der russischen Luftwaffe stationiert.

Die Luftwaffenbasis Morozowsk ist ein Fliegerhorst für Kampfjets der Typen Su-34 und Su-45.

Die Ukraine bestätigte den Spezialeinsatz des ukrainischen Geheimdienstes und gab an, sechs russische Militärflugzeuge bei dem Angriff zerstört zu haben. Acht weitere Maschinen sollen schwer beschädigt worden sein.

Auch diese Aufnahme soll Drohnen zeigen, die an dem Angriff beteiligt und mit Lautsprechern ausgestattet waren.

Das Lied, das ursprünglich aus der Bretagne stammt, ist in Deutschland als Trinklied bekannt.