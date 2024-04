Die jüngsten militärischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben nach Einschätzung einer Expertin ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. "Die Situation ist sehr ernst und gefährlich", sagte die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad von der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP). Die Islamische Republik befinde sich in einem Dilemma. "Iran hat immer beteuert: Die rote Linie zieht man beim eigenen Territorium. Deutet man den Angriff auf das Konsulargebäude nun als Angriff auf das eigene Territorium, dann würde Teheran unter Zugzwang stehen, um nicht an Abschreckungspotenzial zu verlieren."

Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien am 1. April hatten die Drohungen aus Teheran in Richtung Israel jüngst zugenommen. Israel müsse bestraft werden, hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch bekräftigt.