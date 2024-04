Diese Einschätzung soll sich auch nach den Angriffen in Damaskus am Ostermontag nicht geändert haben. Im Januar soll es eine Art Dialog zwischen Teheran und Washington gegeben haben, doch der sei seit Montag "sabotiert", zitiert die "Washington Post" den Hisbollah-Insider. "Der Iran will sehen, dass dafür ein Preis bezahlt wird."

Krieg oder Schwäche? Teheran in der Zwickmühle

Der im Iran geborene und in Berlin lebende Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad sieht dabei den Iran in einer Zwickmühle – in die Israel die islamische Republik bewusst gezwungen haben könnte. "Es wirkt, als fußten diese Tötungen wichtiger iranischer oder 'Achsen'-Kommandeure auf der Annahme, dass Teherans Angst vor einem größeren Krieg aus israelischer Sicht eine Schwäche ist", sagt Fathollah-Nejad t-online.

Um eine aus Sicht des Iran eigentlich angebrachte, deutliche militärische Antwort zu geben, müsste man den Krieg mit Israel und möglicherweise auch den Vereinigten Staaten riskieren – was die Sicherheit des Regimes gefährden könnte, so Fathollah-Nejad. Das Mullah-Regime verfüge nicht über breite Unterstützung in der iranischen Bevölkerung. "Dass diese sich im Falle eines Krieges geschlossen hinter die Regierung stellen würde, ist unwahrscheinlich."