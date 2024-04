In Kroatien hat die konservative Regierungspartei HDZ die Wahl am Mittwoch klar gewonnen, nach vorläufigen Ergebnissen aber keine eigene Mehrheit im Parlament erreicht. Nach Auszählung von knapp 95 Prozent der Stimmen kommt die Partei von Ministerpräsident Andrej Plenković auf 60 der insgesamt 151 Sitze.

Die HDZ ist damit auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen, um an der Macht zu bleiben. Ein von den oppositionellen Sozialdemokraten (SDP) geführtes Bündnis holte 42 Mandate. Drittstärkste Kraft wird die rechtsnationalistische Heimatbewegung mit 14 Sitzen. "Die HDZ hat die Parlamentswahl zum dritten Mal in Folge gewonnen", sagte Plenković in der Nacht zu Donnerstag. "Von morgen an werden wir daran arbeiten, die Parlamentsmehrheit zu sichern, um eine Regierung bilden zu können."