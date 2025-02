Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zehntausende Deutsche im Ausland könnten von der Bundestagswahl ausgeschlossen werden. Jetzt kritisieren mehrere Politikerinnen die Situation – und fordern Konsequenzen.

Angesichts der kurzen Frist für das Verschicken der Briefwahlunterlagen an Deutsche im Ausland und den Rückversand könnten Zehntausende von der Wahl ausgeschlossen werden. Das zeigen Recherchen von t-online. Die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses im 20. Bundestag, Daniela Ludwig (CSU), räumt nun Probleme ein.

"Die besonderen Schwierigkeiten bei der Wahlteilnahme von Auslandsdeutschen an der diesjährigen Bundestagswahl sehe ich natürlich", sagte die Politikerin t-online. Diese seien darin begründet, dass Auslandsdeutsche im Regelfall nur per Briefwahl an der Wahl teilnehmen können. "Aus diesem Grund spitzt sich bei der Gruppe der Auslandsdeutschen die Problematik zu, dass in diesem Jahr wegen der vorgezogenen Neuwahl der Zeitraum für die Briefwahl so kurz ist", so Ludwig weiter.

Es müsse zwar möglich sein, eine vorgezogene Neuwahl innerhalb der vom Grundgesetz festgelegten Frist abzuhalten, sagte Ludwig weiter. Doch: "Wir sehen jetzt leider, dass trotz der Bemühungen der Wahlbehörden, der Gemeinden vor Ort und auch des Auswärtigen Amtes wohl davon auszugehen ist, dass viele Wahlberechtigte im Ausland faktisch an einer Wahlteilnahme gehindert sein werden, weil die Postlaufzeiten ins Ausland zu lang sind."

Wie viele Deutsche sind betroffen?

Ludwig: "Zu befürchten ist dies wohl insbesondere für Wahlberechtigte im außereuropäischen Ausland." Diese machten nach den Erfahrungen vergangener Wahlen jedoch den kleineren Teil derjenigen aus, die als Auslandsdeutsche an der Wahl teilnehmen möchten, so Ludwig.

"Wie viele Auslandsdeutsche tatsächlich betroffen sind, weil ihre Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig angekommen sind, wird sich jedoch erst nach der Wahl im Rahmen der Wahlprüfung zeigen." Bei der Wahl 2021 hatten sich 130.000 im Ausland lebende Deutsche ins deutsche Wählerverzeichnis eingetragen. Davon lebten 110.000 in Europa.

Experte: Verfassungsgericht wird über die Rechtmäßigkeit der Wahl entscheiden müssen

Besonders Deutsche, die in Übersee leben, können de facto nicht wählen gehen, wie rund ein Dutzend Betroffene t-online bestätigten. Zwar bieten einige Auslandsvertretungen einen Kurierservice an. Die Konsulate warnen jedoch vielfach, dass dieser womöglich nicht schneller ist als der herkömmliche Postweg. Die deutsche Auslandsvertretung in Südafrika verlangt gar eine unterschriebene Haftungsausschlusserklärung.

Staatsrechtler Ulrich Battis sagte t-online dazu: "Ich sehe die derzeitige Situation der Auslandsdeutschen durchaus als Problem. Schließlich kann das ein Verstoß gegen den höchsten Grundsatz des Wählens darstellen: die Allgemeinheit der Wahl." Und weiter: "Ich gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit der Wahl entscheiden muss."

Auch Clara Bünger, rechtspolitische Sprecherin der Linken-Gruppe im Bundestag, versteht die Problematik. "Die Bundeswahlleiterin hat in der Diskussion um den Neuwahltermin schon frühzeitig auf mögliche Probleme wie das rechtzeitige Zustellen der Briefwahlunterlagen hingewiesen", sagte sie – und erhebt einen schweren Vorwurf: "Dass sich dennoch ohne sachliche Not auf den früheren Termin versteift wurde, statt ein realistisches Datum im März zu bestimmen, war schon Teil des Wahlkampfs."

Bundeswahlleiterin Ruth Brand hatte im November in einem Brief an Scholz appelliert, beim Termin für eine Neuwahl nichts zu überstürzen. Bei einer Neuwahl im Januar oder Februar sehe sie "eine hohe Gefahr, dass der Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnte."