Der "Focus"-Chefredakteur Georg Meck hat den Vorfall laut eigenen Aussagen miterlebt und berichtet, Scholz habe auf der Veranstaltung über die gemeinsame Abstimmung von CDU/CSU mit der AfD im Bundestag gesprochen und Merz in die Nähe des Faschismus gerückt. Darauf soll Chialo nachgefragt haben, ob er das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU .

Daraufhin habe Scholz Chialo entgegnet, "er, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt. ‚Jede Partei hat ihren Hofnarren‘, so das wörtliche Zitat des Kanzlers", berichtet Meck. In der Folge habe Scholz Chialo wiederholt als Hofnarr bezeichnet.

Meck wertet die Äußerung als rassistischen Vorfall: "Eine Schmähung ausgerechnet für einen Mann, der mit seiner Familie von Rassisten bedroht wird, dessen Wohnhaus in Berlin von Antisemiten beschmiert wurde." Viel tiefer gehe es nicht, "viel rassistischer auch nicht".

Scholz bestätigte die Situation in einem X-Post, ohne das Wort "Hofnarr" zu nennen. Er erklärte: "Der dabei von mir verwandte Begriff ist im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert. Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert." Er schätze Chialo als wichtige liberale Stimme in der Union.