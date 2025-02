Insbesondere aus der Union wurde Scholz wegen der Äußerung heftig attackiert. Auch Kanzlerkandidat Friedrich Merz griff Scholz an. "Was der Bundeskanzler über Joe Chialo gesagt hat, macht mich fast sprachlos. Das ist der Bundeskanzler, der immer Respekt beansprucht, offensichtlich aber nur für sich selbst", schrieb er auf X. Er frage sich, ob dieser Bundeskanzler irgendwann mal in der Lage sei, zuzugeben, dass er etwas Falsches gesagt habe und sich dafür vielleicht auch entschuldige.

Union zeigt sich empört

Auch vonseiten der Grünen kommt Kritik. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz schrieb auf X, es gebe zwei Arten von Führungspersönlichkeiten: diejenigen, die Fehler eingestehen, und die, denen das nicht im Traum einfalle, selbst wenn der Fehler offensichtlich sei. "Olaf Scholz ist der Prototyp der letzteren Kategorie. War bei Wirecard so, ist bei Joe Chialo so", betonte er.

"Gezielte Kampagnenarbeit der CDU"

Dagegen verteidigt die SPD ihren Kanzler entschieden gegen die Berichterstattung. So erklärte Generalsekretär Matthias Miersch : "'Focus Online' rückt die Aussage von Olaf Scholz bewusst in einen rassistischen Kontext, obwohl er klargestellt hat, dass dieser Vorwurf absurd ist. Das ist keine seriöse Berichterstattung, sondern gezielte Kampagnenarbeit im Sinne der CDU ." Die CDU inszeniere eine Empörungswelle, die erst zehn Tage nach dem angeblichen Vorfall losgetreten werde. "Das riecht nach einer gezielten Kampagne."

Darüber hinaus will das Kanzleramt jetzt presserechtliche Schritte gegen "Focus Online" in die Wege leiten und hat den Presserechtsanwalt Christian Schertz eingeschaltet. Dieser erklärte in einer Mitteilung, die in dem Bericht in indirekter Rede unterstellte Formulierung "der Schwarze" sei von Olaf Scholz zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen worden.