Ficos Zustand "nach wie vor ernst"

"Rote Linie überschritten"

Die Spannung in Politik und Gesellschaft nehme nicht nur in der Slowakei zu, sagte Pellegrini. So habe es in Deutschland eine Attacke auf einen Politiker im Wahlkampf vor den Wahlen am 9. Juni gegeben. "Dies ist nicht nur ein Problem in der Slowakei." Möglicherweise meinte Pellegrini den Angriff auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden Anfang Mai.