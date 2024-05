Fünf Schüsse soll der Mann auf Robert Fico abgefeuert haben. Der slowakische Premierminister wird schwer verletzt. Über den mutmaßlichen Täter sind bereits erste Details bekannt.

Der slowakische Premierminister Robert Fico ist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Insgesamt sollen fünf Schüsse abgefeuert worden sein. Der mutmaßliche Schütze wurde schnell überwältigt, die Regierung spricht von einer politischen Tat.

Bei dem Mann handelt es sich um den 71-jährigen Juraj C. aus der 30.000 Einwohner-Stadt Levice. Unmittelbar vor dem Schuss soll er "Robo, komm her" gerufen haben. Die Waffe soll er legal besessen haben, berichtet die Nachrichtenseite "Plus 7 Dní".

Der mutmaßliche Täter ist jemand, der weitgehend unbeachtet eine "Bewegung gegen Gewalt" gegründet hatte. Spuren bei Facebook zeigen, dass er sich als Kämpfer gegen Faschismus sah, über rechte Politiker empörte und auch ein Posting zur AfD schrieb. Doch es gibt auch Hinweise in eine ganz andere Richtung.

Sohn zeigt sich schockiert

Dass Juraj C. in den Vorfall verwickelt ist, bestätigte auch sein Sohn, ein Fotograf. Dem Medium "Aktuality" sagte er, er sei von der mutmaßlichen Tat seines Vaters schockiert. "Ich habe absolut keine Ahnung, was Vater beabsichtigt hat, was er geplant hat, warum es passiert ist", sagte er dem slowakischen Medium. Sein Vater habe Fico nicht gewählt, antwortete der Sohn auf die Frage, ob sein Vater Hass gegenüber dem Regierungschef empfand. "Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Nach der Tat verbreitete ein TV-Sender eine Videoaufnahme von C., die ihn auf einem Stuhl in einem Gang in einer Klinik sitzend zeigt. Darin sagt der benommen wirkende mutmaßliche Attentäter: "Ich stimme der Regierungspolitik nicht zu." Als konkretes Beispiel nannte er mit undeutlicher Stimme die von der Regierung geplante Auflösung des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens RTVS, wogegen seit Wochen Tausende Menschen demonstrieren.

Juraj C. hat in seiner Heimat einen Literaturverein mitgegründet, drei Gedichtbände und einen Roman veröffentlicht. Leben konnte er davon offenbar nicht, er war auch als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum seiner Heimatstadt tätig, ein örtlicher Sender berichtete, dass er dort von einem unter Drogeneinfluss stehenden Mann angegriffen und verletzt wurde.

Der Sohn berichtete, nie Aussagen seines Vaters in die Richtung gehört zu haben, Politiker angreifen oder töten zu wollen. Ob Juraj C. den Premierminister gehasst habe? Laut "Aktuality" sagte der Sohn dazu: "Ich sage ihnen eines – er hat nicht für ihn gestimmt." Auch ein Psychiatrie-Patient sei er nicht gewesen. "Vielleicht hatte er einen Kurzschluss, ich weiß es nicht."