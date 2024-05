Sunak fragt nach EM-Lust in Wales – doch das Team ist nicht dabei

Die Vorfreude auf die EM wächst in Europa. Doch nicht überall. Wales ist beispielsweise nicht dabei. Das wusste der britische Premier offenbar nicht und stellte eine unpassende Frage.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich bei einem Wahlkampfauftritt in Wales einen Fauxpas geleistet. Bei der Besichtigung einer Brauerei in Südwales fragte er die Mitarbeiter, ob sie sich auf "viel Fußball später in diesem Sommer als potenzielle Einnahmequelle" freuten. Das berichteten mehrere britische Medien.