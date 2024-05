Flugzeugtest in den USA

Um den B-21-Raider der amerikanischen Air Force wurde lange ein großes Geheimnis gemacht. Jetzt hat die US-Luftwaffe allerdings einige Bilder des Tarnkappenbombers veröffentlicht, der sich noch in der Entwicklung befindet: Aktuell würde man Tests am Boden und in der Luft durchführen, teilte die Fliegerbasis Edwards, nördlich von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, auf der Plattform X mit: "Der Raider macht weiterhin Fortschritte auf dem Weg, das Rückgrat der #USAF-Bomberflotte zu werden."