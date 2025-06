Für einen kurzen Moment war unklar, was nun geschehen würde. Die ersten Nachrichten trafen in der US-Hauptstadt gegen die Mittagszeit ein. Amerikanische Staatsbürger im Nahen Osten wurden gewarnt, sich besser in Sicherheit zu bringen. Die iranische Regierung schien ihre Vergeltungsdrohung wahrzumachen. Eine konkrete Bedrohung stünde "unmittelbar bevor" hieß es. Dann wurden Raketenabschüsse gemeldet . Ihr mögliches Ziel: amerikanische Militärstützpunkte in Katar und im Irak .

Was steckt hinter der riskanten Symbolik?

Das Regime in Teheran aber vollzog keinen Überraschungsangriff, sondern informierte über verschiedene Kanäle vorab nicht nur die USA, sondern auch die Regierung von Katar. Viel spricht deshalb für einen symbolischen Angriff. Die US-Regierung hatte sich darum schon vorher entschieden, die Iraner gewähren zu lassen. Man beschränkte sich darauf, zwar mit markigen Worten zu drohen, aber ansonsten lediglich das eigene Personal abzuziehen, die eigenen Staatsbürger vor Ort zu warnen und Abwehrraketen in Stellung zu bringen.

Für Außenstehende wirken solche Spielchen absurd, gefährlich und auch sinnlos. In der Kriegslogik von Eskalation und Deeskalation stellen sie aber eine wichtige Form der Kommunikation dar. Die bislang erkennbaren Signale zwischen Teheran und Washington lauten in diesem Sinne: Ruhe bewahren.

Trump wütet, aber nicht gegen den Iran

Den Angriff ließ Trump zunächst unerwähnt. Dann bedankte er sich plötzlich ausgerechnet beim Iran. "Ich möchte mich beim Iran bedanken, uns so früh informiert zu haben, was es ermöglichte, dass niemand gestorben ist und niemand verletzt wurde", schrieb der US-Präsident. Er hoffe, dass nun kein weiterer Hass entstehen werde und die Regierung in Teheran nun vielleicht "an Frieden und Harmonie in der Region" interessiert sein möge. Auch Israel würde er dazu ausdrücklich ermutigen, so Trump.