Der britische Botschafter in Mexiko muss wegen eines kompromittierenden Videos gehen. Mitarbeiter der Auslandsvertretung werfen ihm schwere Vergehen vor.

Der britische Botschafter in Mexiko, Jon Benjamin, wurde wegen eines kompromittierenden Videos entlassen. Die Aufnahme zeigt Benjamin, wie er – offenbar als Scherz – in einem Auto ein halbautomatisches Gewehr auf einen Mitarbeiter richtet. Der Vorfall soll sich bereits im April zugetragen haben, wurde jedoch erst jetzt öffentlich. Zuerst hatte die "Financial Times" darüber berichtet.

Demnach war Benjamin auf einer offiziellen Reise in die Bundesstaaten Durango und Sinaloa im Norden Mexikos. Beide Regionen leiden unter der Präsenz bewaffneter Gruppen und Drogenkartellen, entsprechend hoch war das Sicherheitsaufgebot für den Botschafter.

Während der Reise hat Benjamin in einem Auto offenbar eine Waffe des Sicherheitspersonals an sich genommen und auf den mexikanischen Mitarbeiter gerichtet. Das entsprechende Video wurde am vergangenen Dienstag zuerst von einem anonymen Profil auf der Plattform X geteilt. Offenbar stehen Botschaftsmitarbeiter dahinter, die laut dem Profilbild den "Missbrauch unseres Botschafters gegenüber dem mexikanischen Personal" anprangern.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Schwere Vorwürfe gegen den Botschafter

"Im Kontext täglicher Tötungen durch Drogendealer in Mexiko wagt er einen Scherz", steht in der Beschreibung des Videos. "Die britische Botschaft in Mexiko hat in der Vergangenheit immer wieder Dinge vor der Öffentlichkeit verheimlicht", schreiben die anonymen Verfasser weiter. Dazu gehöre auch die Haltung des Botschafters, "über allem zu stehen". Diese habe "zur systematischen Schikanierung mexikanischer Mitarbeiter" geführt. "Dadurch konnten Rassismus, Homophobie und Transphobie gedeihen."

Laut der "Financial Times" wurde Benjamin kurz nach dem Vorfall im April entlassen. Das britische Außenministerium teilte der Zeitung mit, dass man über den Vorfall unterrichtet sei und entsprechende Maßnahmen ergriffen habe. Auf der Regierungswebsite wird Benjamin nicht mehr als Botschafter gelistet. Demnach sei er zwischen 2021 und 2024 Botschafter in Mexiko gewesen. Zuvor arbeitete er den Angaben zufolge unter anderem in Chile, Ghana, der Türkei, Indonesien und den USA. Seine Karriere habe 38 Jahre angedauert.

Laut seines Profils auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn endete seine Dienstzeit als Botschafter in Mexiko im Mai. Dort teilte Benjamin während seiner Reise nach Sinaloa noch ein Selfie am Strand. Dazu schrieb er: "Ich beende einen exzellenten und arbeitsreichen zweitägigen Aufenthalt in Sinaloa mit ein paar leckeren Garnelen-Tacos im Restaurant 'La Isla de Maviri' am Strand." t-online hat Benjamin zu dem Vorfall während der Reise angefragt und um eine Stellungnahme gebeten.

Gewalt in Mexiko

Mexiko erlebt derzeit angesichts der am Sonntag anstehenden Präsidentschaftswahlen eine Welle der Gewalt. Im Vorfeld der Abstimmungen sind inzwischen so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie in der jüngeren Geschichte des Landes getötet worden. Am Freitag wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Bewerber Jorge Huerta Cabera bei einer Wahlveranstaltung erschossen. Er hatte für einen Sitz im Gemeinderat der Stadt Izucar de Matamoros kandidiert. Damit stieg laut Daten des Sicherheitsberaters Integralia die Zahl jener Getöteten, die sich bei den Sonntag anstehenden Wahlen für Ämter beworben hatten, auf 37.