Das Flugzeug wurde seit Montagvormittag vermisst. Die Maschine der malawischen Streitkräfte mit Chilima und neun weiteren Menschen an Bord sei am Morgen zu einem Inlandsflug gestartet, dann aber vom Radar verschwunden. Präsident Chakwera setzte daraufhin eine geplante Auslandsreise aus.

Malawischen Medienberichten zufolge hatten Hunderte Soldaten die Nacht hindurch im Waldgebiet Chikangawa nach der Maschine gesucht. Am Dienstagmorgen schloss sich das Rote Kreuz des südostafrikanischen Landes mit Helfern der Suchaktion an.

Mehrere Länder bieten Hilfe bei Suche an

Das Militärflugzeug mit zehn Insassen war am Montagmorgen in Lilongwe gestartet, erreichte aber nie den Flughafen der Stadt Mzuzu. Präsident Lazarus Chakwera sagte in einer Fernsehansprache, das Flugzeug habe wegen schlechter Sicht nicht am Zielort landen können. Die Luftfahrtbehörde habe dem Piloten eine Rückkehr nach Lilongwe vorgeschlagen, wenig später aber den Kontakt verloren.