Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat sich zu dem von Union und SPD veröffentlichten Abschlusspapier der Sondierungsgespräche geäußert. Dabei zeigte er sich entsetzt, wie kurz der Krieg in der Ukraine behandelt wurde – nämlich in zwei fast gleichlautenden Sätzen. "Klar ist: Deutschland steht weiter an der Seite der Ukraine" und "Klar ist, dass wir die Ukraine weiter unterstützen wollen" steht dort geschrieben.