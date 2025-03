"Ich erwarte von meiner Parteispitze, dass sie die Besetzung des Verteidigungsministeramtes mit Boris Pistorius zur 'Conditio sine qua non' [unabdingbare Voraussetzung] erklärt", sagte der Ex-Wehrbeauftragte Reinhold Robbe (SPD) dem Tagesspiegel: "In der weltpolitisch schwierigen Lage mit einem Krieg in Europa und einer Abkehr der USA von der westlichen Wertegemeinschaft bedarf es so einer starken Persönlichkeit wie Boris Pistorius."