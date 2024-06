Videotranskript lesen

Israels Polizei hat ein Video mit Bodycam-Aufnahmen veröffentlicht, das die Befreiung mehrerer Geiseln zeigt.

Darin zu sehen ist, wie Polizisten in ein Haus eindringen, immer wieder sind Schüsse zu hören.

In einem Raum entdecken die Männer dann mehrere Personen - und fragen nach ihren Namen.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte aufgrund der Kleidung verifizieren, dass es sich bei den Personen um drei der vier befreiten Geiseln handelt.

Eine weitere Aufnahme zeigt, wie die drei Personen in einen Hubschrauber gebracht und in ein Krankenhaus geflogen werden.

“Ihr werdet ins Tel HaShomer [Krankenhaus] gebracht. Ich denke, ihr werdet dort herzlich empfangen werden.”

Israelische Spezialeinheiten hatten bei einem Überraschungseinsatz im Gazastreifen vier Geiseln nach acht Monaten aus der Gefangenschaft befreit.

Dabei hatten sie zwei Gebäuden in einem dicht besiedelten Flüchtlingsviertel gestürmt.

Nach Angaben der Hamas wurden bei dem Einsatz 274 Palästinenser getötet und rund 700 weitere verletzt. Israels sprach dagegen von weniger als 100 Todesopfern.