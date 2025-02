Demnach hat das chinesische Militär im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Kampfflugzeugen in Taiwans Umgebung beordert. Erst vor wenigen Tagen schickte China dann innerhalb von gerade einmal 24 Stunden sechs Wetterballons, neun Kampfflugzeuge, sechs Kriegsschiffe und zwei weitere offizielle Schiffe in die taiwanesische Luftraumüberwachungszone.

Hintergrund: China beansprucht das selbstverwaltete Taiwan als Teil seines Territoriums und lehnt jede internationale Anerkennung der Insel ab. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der chinesische Präsident Xi Jinping Taiwan annektieren will – oder, wie er selbst sagt, eine "Wiedervereinigung" vollziehen will. Er hat mehrfach öffentlich und unmissverständlich versprochen, das Land unter die Kontrolle der Kommunistischen Partei zu bringen und es dem chinesischen Mutterland anzugliedern, notfalls mit Gewalt, so auch in seiner Neujahrsansprache an die Nation.