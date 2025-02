Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine Aufholjagd hatte Olaf Scholz versprochen. Aber der Kanzler und seine Partei liegen kurz vor der Wahl aussichtslos zurück. Der SPD stehen schwere Tage bevor.

Am 23. Februar um Punkt 18 Uhr fällt die ganze Aufregung dieser Tage wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der Krawall um den "Tabubruch" von Friedrich Merz, die Demonstrationen gegen rechts und gegen die CDU, die scharfe Forderung nach Zurückweisung aller, wirklich aller Flüchtlinge an den deutschen Grenzen, der Streit um das Bürgergeld, das TV-Duell zwischen Scholz und Merz, all das ist dann Geschichte. In diesem Moment werden wir auf eine völlig veränderte politische Landschaft blicken.

Die Sozialdemokraten wissen, dass der 18-Uhr-Moment am Wahlabend für sie bitter wird. Die roten Balken werden auf den Fernsehschirmen weit hinter den schwarzen zurückbleiben, die SPD kann die ohnehin bescheidenen 25,7 Prozent, mit denen Olaf Scholz vor drei Jahren Kanzler wurde, nicht wieder erreichen. Scholz wird an diesem Abend noch einmal als Hauptfigur auf der politischen Bühne stehen, dann tritt er ab. Seine letzte Rolle ist die des Verlierers. Neben Gerhard Schröder und Angela Merkel wird er der dritte lebende Ex-Bundeskanzler sein. Es gibt schlimmere Schicksale.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Seine Partei kann sich im Gegensatz zu ihrem Kanzler nicht in einen komfortablen Ruhestand zurückziehen. Für die SPD geht es nach dem 23. Februar um alles: um Regierung oder Opposition, um die Zukunft der Traditionspartei, um das Überleben der Sozialdemokratie in einer Gesellschaft, die politisch nach rechts rückt. Sofort wird die Personalfrage im Raum stehen: Wer bestimmt künftig den Kurs der SPD? Und welche Richtung schlägt die Partei dann ein?

Am Wahlabend haben die Parteivorsitzenden das Wort, das entspricht der politischen Kleiderordnung. Also Saskia Esken und Lars Klingbeil. Beide sind für die absehbare Niederlage nicht nur politisch, sondern auch persönlich verantwortlich. Als die Ampelkoalition im November zerbrach, haben sie öffentlich die Absicht des Kanzlers unterstützt, wieder als Kandidat anzutreten: Olaf will das, Olaf macht das. Als Alternative stand Boris Pistorius bereit. Ob der Verteidigungsminister, der weit über das SPD-Milieu hinaus hohes Ansehen genießt, die Wahl hätte gewinnen können, ist Spekulation. Scholz konnte nur noch verlieren. Esken und Klingbeil haben seine aussichtslose Kandidatur nicht verhindert. Das war ein fataler Fehler.

Keine Vorsitzende der Herzen

Saskia Esken ist 63 Jahre alt. Ihre Wirkung nach innen, in die SPD hinein, ist nicht zu unterschätzen. Aber ihr fliegen die Herzen nicht zu, im Gegenteil, ihr schroffer Apparatschik-Ton schreckt bürgerliche Wähler ab. Sie ist keine Frau für die Zukunft der SPD. Lars Klingbeil wird 47, ausgerechnet am Wahlsonntag. Er ist einer der wenigen Hoffnungsträger seiner Partei aus der nächsten Generation. Zweifellos hat er die Ambition, der SPD am Tag danach die Richtung vorzugeben. Seine Richtung führt in die Regierung, als Juniorpartner von Friedrich Merz. Fraglich ist, ob die Genossen ihm folgen.

Wenn die SPD um die 20 Prozent erreicht, hat er gute Chancen. Er könnte dann Vizekanzler werden. Im Endspurt sei es ihm noch gelungen, das Schlimmste zu verhindern, wird es dann heißen. Das Schlimmste, das ist ein Ergebnis von 15 oder 16 Prozent. Ein historischer Tiefpunkt. Ein Absturz, aus dem die Linken in der SPD folgern, eine Koalition mit der rechten Merz-CDU komme der Selbstaufgabe gleich. Und nicht nur die Linken werden es dann schon immer gewusst haben: Klingbeil hätte Scholz verhindern müssen, Klingbeil fehlt es an Härte und an Führungsstärke. Die SPD hat reichlich Erfahrung darin, ihre Vorsitzenden zu demontieren. Fragen Sie mal Andrea Nahles, Martin Schulz, Sigmar Gabriel.