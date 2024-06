Wenn Prigoschins Sohn für das Geschäft zuständig ist: Wer steuert künftig die militärische Komponente der Gruppe Wagner?

Der neue Wagner-Führer trägt den Kampfnamen "Lotus". Im echten Leben heißt er Anton Elizarow. Er ist jetzt für das Militärische zuständig. Mehrfach ist er schon in Social-Media-Kanälen aufgetreten, die der Gruppe Wagner nahestehen. Es gibt einige Telegram-Kanäle unter seinem Namen und er kommuniziert zudem über Wagner-nahe Kanäle. Er scheint sehr offen mit seiner Position umzugehen und rekrutiert neue Soldaten. In einem Video aus dem Winter ist er in einem Trainingscamp zu sehen, wo eine Gruppe Soldaten für einen Einsatz mit der Nationalgarde in der Ukraine ausgebildet wird. Wir sollten "Lotus" im Blick behalten.

Kampfname Lotus: Diesen Mann wollte Prigoschin wohl als seinen Nachfolger

Hinter der Gruppe Wagner stand stets das große Vermögen des Aufsteigers und Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin. Wie finanziert sich die Gruppe jetzt?

Das stimmt nur teilweise. Besonders in der Ukraine gab der russische Staat den Söldnern für ihre Dienste das Geld. Im Falle der Afrika-Einsätze ist das anders: Dort bekommt die Gruppe Wagner ihr Geld einerseits von den Staaten, in denen sie aktiv ist. Andererseits bereichern sich Söldner, weil sie Gold- und Diamantenminen kontrollieren.

Afrika ist weit von Russland und dem Schlachtfeld in der Ukraine entfernt. Was tut die Söldnergruppe dort?

Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Gruppe Wagner schon lange sehr aktiv. Die Söldnerarmee tat dort das, was Russland offiziell als Staat nicht tun will: Sie unterstützte zweifelhafte Regierungen oder Warlords, wie in Libyen, Mali oder dem Sudan. Dabei gingen die Söldner in vielen Fällen extrem brutal vor. Immer wieder gab es Berichte über Massaker an Zivilisten.

Dabei boten sie den Eliten in den einzelnen Staaten ein Überlebenspaket: Neben militärischer Unterstützung bekamen sie von den Söldnern auch wirtschaftlichen und politischen Schutz. In einigen Fällen haben wir gesehen, wie die Präsenz der Wagner-Gruppe und die daraus resultierenden guten Beziehungen zwischen afrikanischen Staaten und Russland auch das Abstimmungsverhalten in der UNO beeinflusst hat, sowohl das Russlands als auch das der afrikanischen Länder. Zwar hat die Gruppe Wagner keinen Sitz in der UN, Russland jedoch schon. Und diesen wird es dann im Sinne etwa von Mali nutzen.