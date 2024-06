Britische Militärchefs planen laut "Daily Mail" die größte Mobilisierungsübung der britischen Reserve seit 20 Jahren. Ziel ist es demnach, die Einsatzbereitschaft von mehr als 10.000 Reservisten – auch bekannt als "Wochenendkrieger" – zu überprüfen. Diese Übung soll im September stattfinden und wird von hochrangigen Offizieren in Andover, Hampshire, koordiniert.

General Sir Patrick Sanders, Chief of the General Staff (Chef des Generalstabs), sagte der Zeitung, das Vereinigte Königreich solle angesichts der russischen Aggression in Osteuropa Schritte unternehmen, um die Gesellschaft auf einen Krieg vorzubereiten. Er betonte die wachsende Bedrohung durch Russland und forderte die britischen Behörden auf, die Nation zu mobilisieren.