Aktualisiert am 21.06.2025 - 14:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Erhält Donald Trump den Friedensnobelpreis? Pakistan will den US-Präsidenten jetzt für die begehrte Auszeichnung vorgeschlagen.

Pakistans Regierung hält US-Präsident Donald Trump für auszeichnungswürdig. "Die Regierung Pakistans schlägt Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis 2026 vor", heißt es in einem offiziellen Account auf X. Dabei wird auf Trumps Leistung bei der Beilegung des jüngsten Konflikts zwischen Indien und Pakistan verwiesen.

Die US-Regierung hatte in dem Konflikt zwischen beiden Atommächten vermittelt. Nach einem Terroranschlag im von Indien kontrollierten Teil von Kaschmir hatte die Regierung in Delhi Pakistan für die Gewalttat verantwortlich gemacht. Das hatte jede Beteiligung bestritten. Dennoch war es im Mai zu Gefechten und Luftangriffen gekommen. Die US-Regierung hatte sich eingeschaltet, als indische Raketen in der Nähe pakistanischer Atomstützpunkte einschlugen.