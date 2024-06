Jaffery war in einer Talkshow zu Gast, in der ihr ein Preis verliehen wurde, der ihr Engagement für die Gleichstellung lobte. Die Show fand im Rahmen der diesjährigen "Oslo Pride" statt, der größten Veranstaltung des Landes für Menschenrechte und LGBTIQ+-Themen. Nach einer kurzen Ansprache hatte Jaffery ihr Oberteil unter dem Jubel des Publikums hochgezogen, ihre Brustwarzen blieben dabei aber bedeckt.

Lob für ihre Aktion erhielt die 44-Jährige vom norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe. Die Ministerin sei eine "selbstbewusste, freie und wunderbare Person", schrieb Störe in einer SMS an das Magazin "Nettavisen". "Sie war gestern auch in Oslo, und ich finde das völlig in Ordnung!", heißt es vom norwegischen Regierungschef.