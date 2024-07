Wahlsieg in London

Er war einst selbst Chef der Labour Party, jetzt trat er als Unabhängiger an. Jeremy Corbyn wollte seinen Sitz im Londoner Bezirk Islington North unbedingt verteidigen – wenn auch nicht für seine einstigen Genossen. Und während seine früheren Parteifreunde landesweit feierten, gebührte dem geschassten Vorsitzenden zumindest ein kleiner Sieg. Er setzte er sich deutlich mit 24.120 Stimmen gegen Praful Nargund (16.874 Stimmen) von der Labour Party durch.

Kurz nach Schließung der Wahllokale hatte sich der 74-jährige Corbyn bereits bei seinen Wählern auf der Plattform X bedankt. "Seht euch an, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich könnte nicht stolzer sein, an der Seite eines jeden von Ihnen für Gleichheit, Frieden und Hoffnung gekämpft zu haben. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen", schrieb er.