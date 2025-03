Britischer Premier Starmer will Selenskyj noch heute empfangen

Keir Starmer und Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Der britische Premier will den ukrainischen Präsidenten empfangen. (Quelle: Carl Court/PA Wire/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Eklat im Weißen Haus hofft der ukrainische Präsident auf Rückendeckung der europäischen Verbündeten. Selenskyj ist bereits in London, wo es heute noch zu einem Treffen kommen soll.

Der britische Premierminister Keir Starmer will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch heute im Regierungssitz, 10 Downing Street, empfangen. Das bestätigte das Büro des britischen Regierungschefs, nachdem der Ukrainer per Flugzeug aus den USA in Großbritannien eingetroffen war. Britische Medien zeigten Bilder eines Flugzeugs mit ukrainischer Flagge, das auf einem Flughafen nördlich von London landete.