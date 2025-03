Eine Partei will die Probleme um die Wähler aus dem Ausland nun politisch nutzen. Nach dem denkbar knappen Scheitern an der Fünfprozenthürde bei der Bundestagswahl möchte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) den rechtlichen Bestand des Ergebnisses prüfen lassen.

Wenn eine Partei "aus dem Bundestag fliegt, weil ihr 13.400 Stimmen fehlen", und es zugleich Hinweise darauf gebe, dass "in relevanter Zahl Menschen nicht teilnehmen konnten, stellt sich schon die Frage nach dem rechtlichen Bestand des Wahlergebnisses", sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht am Montag in Berlin .

Entscheidend sei, ob der Fehler "mandatsrelevant" sei – also die Sitzverteilung im Bundestag beeinflussen könnte. "Bei einem so knappen Wahlausgang ist die Möglichkeit eines mandatsrelevanten Wahlfehlers gegeben", betonte Boehme-Neßler.

Reformen angemahnt

Doch das kann dauern. Bis zu anderthalb Jahre, schätzt der Experte. Und selbst wenn das Verfassungsgericht nicht für die Auslandsdeutschen entscheidet, mahnt der Jurist eine Änderung im Wahlrecht an. Etwa, dass die Wahlbriefe direkt in den Konsulaten abgegeben und vor Ort ausgezählt werden. Oder dass sie in den Konsulaten gedruckt und gesammelt nach Deutschland geschickt werden. So würde man sich zumindest einen Weg sparen.